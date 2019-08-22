السيطرة على حريق فى شب بشقة سكنية بميت غمر الدقهلية

كتب فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب فى شقة سكنية ببرج سكني بميت غمر.

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية ببرج سكني بشارع الجيش بمدينة ميت غمر ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق شب بشقة ملك "محمود . ح . م " ، فى أحد الابراج السكنية ، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وكشفت المعاينة الأولية أ سبب الحريق ماس كهربائي.