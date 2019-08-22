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السيطرة على حريق فى شب بشقة سكنية بميت غمر الدقهلية

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:05 م
السيطرة على حريق فى شب بشقة سكنية بميت غمر الدقهلية حماية مدنية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب فى شقة سكنية ببرج سكني بميت غمر.

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية ببرج سكني بشارع الجيش بمدينة ميت غمر ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء  وبالفحص تبين أن  الحريق شب بشقة ملك  "محمود . ح . م " ، فى أحد الابراج السكنية ، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وكشفت المعاينة الأولية أ سبب الحريق ماس كهربائي.

 

 

 


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