السيطرة على حريقين فى 35 شجرة مانجو ونخلة بقرية الشغب ومستعمرة الرى بالأقصر

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطار يفيد بنشوب النيران فى 20 شجرة مانجو ونخيل بمنطقة مستعمرة الرى، وتم السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وفى قرية الشغب تمت السيطرة علي حريق فى 15 نخلة ملك "عزيزة.م.س"، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين وقبل إمتدادها للمنازل المجاورة، تم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.