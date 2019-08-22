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السيطرة على حريقين فى 35 شجرة مانجو ونخلة بقرية الشغب ومستعمرة الرى بالأقصر

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:44 م
السيطرة على حريقين فى 35 شجرة مانجو ونخلة بقرية الشغب ومستعمرة الرى بالأقصر سيارات مطافئ - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الإطفاء بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الخميس، فى السيطرة علي حريقين فى أشجار المانجو والنخيل بقرية الشغب ومستعمرة الرى، مما أسفر عن تفحم 35 نخلة وشجرة مانجو دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطار يفيد بنشوب النيران فى 20 شجرة مانجو ونخيل بمنطقة مستعمرة الرى، وتم السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وفى قرية الشغب تمت السيطرة علي حريق فى 15 نخلة ملك "عزيزة.م.س"، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين وقبل إمتدادها للمنازل المجاورة، تم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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حريقين باشجار نخيل ومانجو بالاقصر

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