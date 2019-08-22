السيسي يجتمع برئيس هيئة قضايا الدولة الجديد.. ويؤكد أهمية ترسيخ دولة القانون

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، حيث تمنى له التوفيق فى أداء مسئولياته، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.

كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان فى تحمل المسئولية لنصرة العدالة، وتطبيق القانون ليكون مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية، مشيداً فى هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ.



















