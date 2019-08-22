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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:08 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير محطة مصر
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم، الخميس، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

 

-  القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

 

- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

 

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.


السكة الحديد

حركة القطارات

تاخر القطارات

توقف حركة القطارات

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