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السفارة الهندية فى القاهرة: الحكومة فى طريقها لتخفيف القيود الصارمة عن كشمير

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:30 م
السفارة الهندية فى القاهرة: الحكومة فى طريقها لتخفيف القيود الصارمة عن كشمير كشمير
كتبت – هناء أبو العز

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قالت  السفارة الهندية بالقاهرة، إن الدولة فى طريقها لتخفيف القيود عن كشمير بصورة تدريجية، خلال الأيام القليلة التالية، نظرًا لتطور الموقف، وتعاون المواطنين فى الحفاظ على الهدوء والسلم.
 
وقالت السفارة الهندية فى بيان لها، إن الحكومة أعلنت عودة افتتاح المدارس بعد عطلة نهاية الأسبوع، بحسب المنطقة حتى لا يؤثر ذلك على دراسة الأطفال، وإزالة القيود المفروضة على حرية الحركة منطقة تلو الأخرى وستبدأ المواصلات العامة في العمل فى تلك المناطق، وستعود الاتصالات بصورة تدريجية وعلى مراحل مع اخذ التهديدات التي توجهها المنظمات الإرهابية باستخدام أجهزة الهاتف في عمليات إرهابية. 
 
وأوضحت السفارة، أنه من المتوقع أن يتم إزالة القيود خلال الأيام القليلة القادمة وتعود الحياة فى جامو وكشمير إلى طبيعتها بصورة كاملة، ويتضح ذلك على الطرق التى تشهد عودة حركة المرور بصورة منتظمة إليها.
 

الهند

كشمير

حكم الهند

القيود على كشمير

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