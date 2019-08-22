سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: لجان مكثفة للحملة القومية للذرة بالغيطان حتى موسم الحصاد

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:28 م
الزراعة: لجان مكثفة للحملة القومية للذرة بالغيطان حتى موسم الحصاد محصول الذرة الصفراء - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم عرض آخر تقرير على  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس  مركز البحوث الزراعية حول أعمال الحملة القومية  للذرة  الشامية، وما تم تنفيذه منذ بدء الحملة حتى الآن، موضحا أن هناك  لجان مكثفة للحملة تعمل حاليا بجميع المحافظات، هدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول سواء طرق الرى والتسميد لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء.

 وأضاف  "علاء خليل " ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن الحملة القومية  للذرة مستمرة حتى حصاد المحصول، من خلال لجان تعمل على رأس الغيط  تغطى جميع المحافظات  حاليا، موضحا أن الحملة  بتمويل من اكاديمية البحث العلمى ، لزيادة الإنتاج ، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء، لافتا الى أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وتابع  مدير المحاصيل  الحقلية ، أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحملة عقدت عدة ندوات وبرامج ارشادية وتوعوية  لزيادة المساحات المنزرعة، موضحا أن  هناك حملات توعوية  أيضا  للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

 


اعلاف الذرة الصفراء

المحاصيل الحقلية

البحوث الزراعية

الذرة الشامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة