الزراعة: لجان مكثفة للحملة القومية للذرة بالغيطان حتى موسم الحصاد

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم عرض آخر تقرير على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حول أعمال الحملة القومية للذرة الشامية، وما تم تنفيذه منذ بدء الحملة حتى الآن، موضحا أن هناك لجان مكثفة للحملة تعمل حاليا بجميع المحافظات، هدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول سواء طرق الرى والتسميد لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء.

وأضاف "علاء خليل " ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن الحملة القومية للذرة مستمرة حتى حصاد المحصول، من خلال لجان تعمل على رأس الغيط تغطى جميع المحافظات حاليا، موضحا أن الحملة بتمويل من اكاديمية البحث العلمى ، لزيادة الإنتاج ، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء، لافتا الى أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وتابع مدير المحاصيل الحقلية ، أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحملة عقدت عدة ندوات وبرامج ارشادية وتوعوية لزيادة المساحات المنزرعة، موضحا أن هناك حملات توعوية أيضا للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.