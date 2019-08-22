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"الزراعة" تستكمل البرنامج التدريبى لسحب عينات الفاكهة ومحطات تعبئة الموالح

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:00 ص
"الزراعة" تستكمل البرنامج التدريبى لسحب عينات الفاكهة ومحطات تعبئة الموالح جوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، استكمال البرنامج التدريبى  لكيفية سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات فى الجوافة والفراولة بعدة محافظات ، بمشاركة العديد من   متدربى  المهندسين الزراعيين فى الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات الزراعية،  موضحا: أن البرنامج  يعمل  على  زيارات  ميدانية لمحطات  تعبئة موالح للتعرف على كيفية سحب العينات وطرق السحب وكيفية التحليل.

 وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، إن الدورة التدريبية تستهدف الوقوف على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى مرحلة الإنتاج لمحصولى الجوافة والفراولة ، لتحديد حالة متبقيات المبيدات فى المحصولين لضمان الجودة للمنتج النهائى  والكشف عن وجود أية مبيدات غير معتمدة فى متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية.

وأوضح التقرير، أن البرنامج التدريبى يعتمد على مشاركة مهندسى البساتين ومكافحة الآفات  باعتبارهما من المحافظات المستهدفة وفقا للبرنامج التدريبى، والذى يتضمن تدريب المهندسين على طرق سحب العينات من الجوافة والفراولة وتكوديها وإرسالها إلى المعامل المختصة، موضحا أن ذلك يستهدف معرفة نوع المبيدات المستخدمة وتأثيرها على المحصولين.

 وتابع  التقرير، أن  البرنامج التدريبى  يستهدف  تقديم حزمة إرشادية من التوصيات الفنية للمزارعين باستخدام مبيدات ذات فعالية فى القضاء على الآفة أو المرض أو الحشرة وتكون مدة متبقيات المبيد بها لمدة أقل من مدة الحصاد،  و يتم التدريب فى المعمل المركزى للمبيدات بإشراف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، ويتم التدريب بإشراف أساتذة المعمل ورؤساء الإدارات المركزية للآفات والبساتين، كما يستهدف  البرنامج أيضا التعرف على عمليات غش وتهريب المبيدات أو إستخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير موصي باستخدامها على المحاصيل البستانية.

 

 

محطات فرز الفاكهة

لجنة المبيدات

المحاصيل البستانية

محصول الجوافة

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