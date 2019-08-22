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الزراعة تبحث مع وفد الشركة الوطنية للزراعات المحمية الاستفادة من الصوب الجديدة

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:53 ص
الزراعة تبحث مع وفد الشركة الوطنية للزراعات المحمية الاستفادة من الصوب الجديدة وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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عقدت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاً حضره وفد الشركة الوطنية للزراعات المحمية برئاسة اللواء أركان حرب محمد عبدالحى، وممثلى لمجلس الوزراء ووزارتى التموين والمالية، وقيادات مركز البحوث الزراعية.

تناول الاجتماع إنتاج محاصيل الخضر من الحقول المكشوفة والصوب الزراعية، ومعدلات الاستهلاك المحلى والصادرات، وأنواع الزراعات المختلفة فيها، وكيفية  تحقيق أقصى استفادة من إنتاجها، مع توفير الإنتاج خلال الفترات البينية ما بين العروات الزراعية التى تعانى فيها الأسواق من انخفاض الإنتاج مما يؤدى إلى زيادة الأسعار.

كما تم مناقشة تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية والجهات المعنية والقطاع الخاص، من أجل استمرار تدفق الإنتاج بانتظام فى الأسواق طوال العام، وبما لا يؤثر على إنتاج المزارع الصغير فى الأراضى المكشوفة.

كما قرر وزارة تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلى الوزارات المعنية والشركة الوطنية للزراعات المحمية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه من توصيات خلال الاجتماع، كما أشاد بالجهود المبذولة فى إنشاء الصوب الزراعية ذات التكنولوجيات المتقدمة والتى تؤدى لمضاعفة الإنتاج من وحدتى الأرض والمياه وفقا للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أنه عقد اجتماع آخر بحضور ممثلى الشركة الوطنية للزراعات المحمية وبعض قيادات مركز البحوث الزراعية لاستعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود فى تحقيق أهداف البرنامج من خلال بروتوكول للتعاون المشترك ما بين جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

 

الصب الزراعية

الشركة الوطنية

انتاج تقاوى المحاصيل

محاصيل الخضر

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