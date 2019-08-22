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الزراعة تؤهل 8000 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:21 م
الزراعة تؤهل 8000 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت لجنة  مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، الانتهاء من تأهيل وتدريب 8000 من برنامج مطبقى المبيدات،مؤكدة مواصلة  تنفيذ البرنامج للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن، ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى، واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات  الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة  لـ "اليوم السابع"، تم الانتهاء من تأهيل وتدريب 8000 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، وجارى تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أنه من المستهدف العام الجارى الوصول إلى 10000 من المطبقين.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن برنامج مطبقى المبيدات يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعية ، وتوفير فرص عمل،  وتوجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتًا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

 


مطبقى المبيدات

الرش العشوائى

لجنة المبيدات

المحاصيل الزراعية

رش المبيدات

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