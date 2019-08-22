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الرئيس العراقى: زيارة بابا الفاتيكان تمتن علاقات التآخى والتسامح بين أبناء الشعب

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:07 م
الرئيس العراقى: زيارة بابا الفاتيكان تمتن علاقات التآخى والتسامح بين أبناء الشعب برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق لها أهمية تاريخية للشعب العراقى، مشيدا بدور الإخوة المسيحيين فى تمتين علاقات التآخى ونشر قيم المواطنة والتسامح بين أبناء شعبنا.

وشدد الرئيس العراقى - خلال لقائه بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو - على أهمية العمل الجاد لترسيخ مرتكزات التعايش السلمى بين جميع مكونات الشعب العراقي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أطيافه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس.

 


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العراق

أخبار العراق

بابا الفاتيكان

علاقات التآخى والتسامح

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