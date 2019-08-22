الرئيس السنغالى يشارك في قمتى مجموعة السبع و"تيكاد"

كتبت – هناء أبو العز

أعلن بيان صادر عن الرئاسة السنغالية أن الرئيس ماكي سال سيشارك في قمة مجموعة الدول السبع التي ستبدأ أعمالها بعد غد السبت في بياريتز، جنوب فرنسا، حيث ستستمر ثلاثة أيام.

وبدأت فكرة إنشاء مجموعة السبعة في عام 1975 عندما اجتمع وزراء مالية أغنى 6 دول في العالم بذلك الحين وهي : فرنسا، إيطاليا ، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم مجموعة الستة، وذلك قبل انضمام كندا إلى هذا التجمع، حتى انضمت لها كندا عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع. ( G7 ).

كما انعقد أول اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في هذه المجموعة في فرنسا، والذي كان يهدف وقتها لبحث القضايا والأحداث الاقتصادية التي ظهرت في تلك الفترة، وكان لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي، والتي كان أهمها في تلك الفترة انهيار أسعار صرف بريتون وودز وقضية النفط.

يلتقي وزراء مالية الدول أعضاء هذه المجموعة مرتين في كل عام للبحث في اﻷحداث الاقتصادية العالمية و تعزيز سبل التواصل بين هؤلاء الوزراء ومحافظي البنوك المركزية للدول اﻷعصاء بما يخدم تحقيق النمو الاقتصادي و المالي و إيجاد مقومات الاستقرار الاقتصادي واستقرار العملات و معالجة التضخم، حتى تعقد القمة الرئيسية بمشاركة قادة تلك الدول ومن يتم دعوته من دول العالم وهو حق للدولة المضيفة للقمة.