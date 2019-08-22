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الرئاسة الروسية : عرض ترامب شراء جرينلاند ليس شأنا روسيا

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:01 م
الرئاسة الروسية : عرض ترامب شراء جرينلاند ليس شأنا روسيا جرينلاند
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 قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك ليس شأنا روسيا، مشيرا إلى أن بلاده لا تمارس مثل هذا التسوق الدولي، ولا ترغب في التدخل في العلاقات بين واشنطن وكوبنهاجن .
 
ورداً على سؤال حول تقييم الكرملين لعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء جرينلاند ورفض الدنمارك لهذا الأمر، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:"هذا ليس من شأننا، نحن لا نمارس مثل هذا التسوق الدولي، وهذه القضية مرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك". وأضاف :" أكرر مرة أخرى، هذه ليست قضيتنا ولا نود التدخل في العلاقات بين واشنطن وكوبنهاجن" .

الكرملين

دونالد ترامب

جزيرة جرينلاند

واشنطن

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