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"الخشت " يدعو الباحثين للنشر بمجلة جامعة القاهرة الدولية فى الإنسانيات

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:00 م
"الخشت " يدعو الباحثين للنشر بمجلة جامعة القاهرة الدولية فى الإنسانيات مجلة جامعة القاهرة الدولية
وائل ربيعى

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دعا الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الباحثين فى العلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم، للنشر في أول مجلة دولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقيةJHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences)، قائلا: "لم نتقدم ولن يزيد تقدمنا في التصنيفات الدولية اعتباطا . إنه التخطيط والتنفيذ والعمل والمتابعة".

وأشار الدكتور الخشت، فى كلمة بثها للباحثين فى العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى أن مجلة جامعة القاهرة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية أنشئت بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"وتصدر باللغة الانجليزية. ويمكن الاطلاع عليها علي الرابط الإلكتروني: ‏https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2632-279X.

وأكد الدكتور الخشت، أن مجلة JHASS تركز على التخصصات البينية (كأهم أولويات جامعة الجيل الثالث) كما تهتم بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وأوضح ، أن المجلة صدر العدد الأول منها وترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن. ويمكن للباحثين الاطلاع علي دليل النشر الدولي في مجلة JHASS من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://cu.edu.eg/ar/JHASS

وتعد هذه المجلة هي الأولي لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد قامت إدارة الجامعة الحالية على هذا الملف واتخذت كل الإجراءات اللازمة في الاعداد والتجهيز ونجحت في عقد الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "ايمرالد" لكي يكون الناشر الدولي. وتم نشر العدد الأول اليكترونيا منذ فترة . وجاري صدور العدد الأول ورقيا وتوزيعه على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ما سبق يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط و لكن للباحثين العرب والأجانب، حيث ستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي، قائلا: "إن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة وإن سبب تدني مستوي النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس ناتجا عن قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية".

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم إدراج المجلة كمجلة دولية في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في لجان ترقيات الأساتذة المساعدين والمدرسين، علما بأنه قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة في فبراير 2019 بالموافقة على اعتبار النشر في مجلة JHASS نشرا دوليا بمعامل تأثير افتراضي يساوي 2، مشددا على أن طموح الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة المهمة، قائلا: "هذه الخطوة ما هي إلا خطوة في مسيرة طويلة نسعها اليها لتعزيز حضورنا الإقليمي و الدولي مما سيرفع من الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن من مهارات باحثيها، و هذا بلا شك سيصب في النهاية في رفع مستوى المحتوي التعليمي الذي تقدمه الجامعة لطلابها، مما يحسن من فرصهم التنافسية التي من شأنها تقديم الكفاءات التي تعزز مسيرة الوطن و ترتقي به إلي غدٍ أفضل".

 

 

مجلة جامعة القاهرة الدولية
مجلة جامعة القاهرة الدولية

 


الخشت

مجلة جامعة القاهرة الدولية

الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية

الباحثين

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