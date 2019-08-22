الحكومة توافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق SCZone Utilities

وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities) ، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .