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الحكومة توافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق SCZone Utilities

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:27 م
الحكومة توافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق SCZone Utilities الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
 
 
 
 

 


قناة السويس

شركة المنطقة الاقتصادية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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