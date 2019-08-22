الحكومة توافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق SCZone Utilities
الخميس، 22 أغسطس 2019 02:27 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة