الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

كتبت هند مختار

-الحكومة: نحقق حالياً أعلى معدلات إنتاج في الغاز في تاريخ مصر



-الوزراء: زيادة في متوسط إنتاجية فدان البطاطس هذا العام والمساحة المزروعة



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وفى بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بما حققه منتخب الناشئين الوطنى لكرة اليد من إنجاز مشرف للرياضة المصرية، بحصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى أقيمت مؤخراً فى مقدونيا، وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن هذا الأداء البطولى هو ما أدخل البهجة على كل المصريين، مؤكداً على أن ما يزيد السعادة أن عدداً من هؤلاء الشباب متفوقون دراسياً أيضاً، مثلما هم متفوقون رياضياً، وهذه رسالة لكل شبابنا، تؤكد أنه "بالعزيمة والإصرار والأداء الرجولى ستصل إلى ما تريد، وتحققه وتنجح فيه".

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد بمنظومة إدارة رياضة كرة اليد فى مصر، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس على حصول فريق الشباب على المركز الثالث على مستوى العالم قبل 3 أسابيع، وكذا حصول الفريق الأول لكرة اليد على المركز السابع عالمياً، وهذا ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تأكيد دعمه المستمر لهذه اللعبة، وكل فرقها.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى التقارير التى صدرت مؤخراً عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بشأن الاقتصاد المصري، والتى أشارت إلى أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ونوه رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن هذا يعد رسائل مهمة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مطالباً بأن تستمر كل الوزارات فى جهودها الدؤوب لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، كما طالب بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الانفاق الحكومي.

وتطرق الاجتماع، إلى ما شهده موسم الحج هذا العام من تنسيق وتعاون بين الوزارات المختلفة لخروجه بصورة جيدة، حيث أشاد وزير الموارد المائية والرى "رئيس بعثة الحج الرسمية"، بما تم بذله من جهود من مختلف الجهات المعنية، سعياً لتقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين، وهو ما أكدت عليه وزيرة السياحة، حيث أشادت من جانبها بالاستعدادات التى تمت لموسم الحج، وبالخدمات المقدمة للحجاج المصريين فى المطارات المختلفة، كما أشاد وزير الرى بمستوى التعاون والتنسيق الذى تم مع الجانب السعودى فى هذا الصدد.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير البترول خلال الاجتماع أننا نحقق حالياً أعلى معدلات إنتاج فى الغاز فى تاريخ مصر، مشيراً إلى أن إنتاج حقل ظهر وصل إلى 2,7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل الموعد المخطط له فى خطة تنمية الحقل بنحو 4 اشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة فى منتصف أغسطس الحالي، والذى يربط آبار الجزء الجنوبى من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلى 12 بئراً، منوهاً إلى أن الإنتاج الحالى لحقل ظهر يمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال نحو عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل فى ديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بأعمال البحث والاستكشاف، أشار وزير البترول إلى أنه يتم القيام بالكثير من تلك الاعمال خلال هذه الفترة، منوهاً إلى أنه جارٍ التعاقد على المزيد منها خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع أشار وزير الزراعة إلى أن هناك زيادة فى متوسط إنتاجية فدان البطاطس بنحو طن وربع عن العام الماضي، منوهاً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام تزيد عن العام الماضي، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين عدد من الجهات حالياً لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية المختلفة عن السوق المحلية، بالإضافة إلى البدء فى إنتاج التقاوى التى نحتاجها.

ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع أنه فى إطار تعزيز أوجه التعاون الدولية فى مجال الطاقة، فأننا نركز حالياً مع دول الجوار على الربط الكهربائي، والعمل على الانتهاء منه فى أسرع وقت، وصولاً لجعل مصر مركزاً اقليمياً للطاقة فى منطقة شرق المتوسط.