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التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:01 ص
التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام زيت طعام - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، العروض المقدمة من الشركات المشاركة فى مناقصة توريد شراء زيت الطعام وطرحه على بطاقات التموين، على أن تكون فترة توريد زيت الطعام من يوم 10 إلى 30 أكتوبر المقبل.
 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت، توفيرا مخزونا استراتجيا للسلع الأساسية، حيث يكفى السكر لمدة 8 أشهر والقمح 4.5 أشهر والأرز حتى منتصف شهر الأرز، بجانب توفير مخزون من الدواجن حتى أبريل المقبل، وكذلك هناك تعاقدات حتى نهاية 2020، لافتة إلى أنه لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتيجى للسلع بهذا الشكل.


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