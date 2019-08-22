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التعليم: 7 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:25 م
التعليم: 7 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، امتحان الفيزياء لشعبة العلمى (علوم - رياضيات) بإجمالى عدد 3558 طالب وطالبة، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالى  7092 طالب/ طالبة فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالى 1 طالب.
 
وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السادس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك بمحافظة البحيرة "إدارة شبراخيت التعليمية"، وبمحافظة الغربية "إدارة شرق طنطا التعليمية" و بمحافظة القاهرة "إدارة مدينة السلام التعليمية"، و"إدارة شرق مدينة نصر التعليمية"، و بمحافظة الجيزة "إدارة الوراق التعليمية"، و بمحافظة القليوبية "إدارة القناطر الخيرية التعليمية"، و بمحافظة الشرقية "إدارة ههيا التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 24/8/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالى  30256 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى  4778 طالب/ طالبة.
 
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالى 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى عدد 1 طالب.

 


التربية والتعليم

الثانوبة العامة

الغش الالكترونى

الفيزياء للثانوية العامة دور ثان

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