سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 10:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: 135 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:12 ص
التعليم العالى: 135 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية تنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 135 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السيت الموافق 31 أغسطس الجارى.

وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق احدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي  بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجارى.

 

 


تنسيق 2019

تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى

مكتب التنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة