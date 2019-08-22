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التعليم العالى: قبول تحويلات تقليل اغتراب لـ 75169 طالب بنسبة 86.72 %

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:20 ص
التعليم العالى: قبول تحويلات تقليل اغتراب لـ 75169 طالب بنسبة 86.72 % وزارة التعليم العالى
كتب ــ وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، معلنة قبول طلبات تحويل لـ 75169 طالب وطالبة بنسبة 86.72 % من المتقدمين.

وأعلنت الوزارة، نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10% من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

 وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

وأعلن مكتب التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.


تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

التعليم العالى

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