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التضامن: انتظام عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضى المقدسة

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:57 ص
التضامن: انتظام عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضى المقدسة حجاج بيت الله الحرام
كتب مدحت وهبة

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تتابع وزارة التضامن الاجتماعى رحلات عودة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بانتظام وسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر أن يشهد غدا الجمعة عودة 2006 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث سيتم تفويج 991 حاجا عائدين إلى أرض الوطن من مطار جدة إلى القاهرة وبرج العرب من محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة مطروح بينما سيفوج مطار المدينة إلى القاهرة 1015 حاجا من محافظات الغربية والفيوم والقاهرة والجمعيات المركزية مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس.

وأكد أيمن  عبد الموجود  استمرار   التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة  غدا حيث سيتم تفويج 1050 حاجا من مكة الى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.
وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن  إلى ان هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579
 


التضامن

حجاج الجمعيات الأهلية

عودة حجاج الجمعيات من الاراضى المقدسة

عودة حجاج الجمعيات الى ارض الوطن

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