التحقق مع صاحب مخزن بتهمة حيازة 165 ألف من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة السلام، التحقيق مع صاحب مخزن لحيازته 165ألف قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، داخل مخزن بالسلام.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، تحت قيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة من ضبط "ر. ع"، 30 عامًا، المسئول عن مخزن أدوات كهربائية؛ يديره بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر، ومصنوعة من خامات رديئة بمنطقة السلام.

وعثر بداخل المخزن على 165 قطعة أدوات كهربائية عبارة عن "بريزه، شاسيه، مفتاح، جرس، كشاف، علبه، خليه، 20 ألف متر سلك حرارى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".