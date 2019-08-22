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البرنامج القيادى للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:28 م
البرنامج القيادى للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس طلاب البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس
كتب محمد الجالى

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نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب  ،زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار  الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفاعليات البرنامج.
 
بدأت الزيارة بكلمة الفريق و الترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
تلا ذلك القيام بجولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي. ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلىسيناء. 
 
الجدير بالذكر أن البرنامج القيادي للدعاة قد أطلقته الأكاديمية الوطنية في يناير 2019، ويهدف إلى تدريب الدعاة على النظم السياسية والاقتصادية والإعلام والقانون، والقيادة والإدارة والإبداع وريادة الأعمال والمهارات العامة، والفن والثقافة إلى جانب الشق الشرعى واللغات الأجنبية الفرنسية والانجليزية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة مثل زيارة المشروعات القومية و حضور عروض المسارح القومية.

لبرنامج القيادي

قناة السويس

الدعاه

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