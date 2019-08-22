البابا تواضروس يستقبل سفير غينيا الاستوائية بالكاتدرائية المرقسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الخميس، ستاكيو نسينج إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده بالقاهرة.

كان البابا تواضروس الثانى قد قدم مساء أمس التهنئة للأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، لافتا إلى أن القديسة مريم العذراء محبوبة جدا ونطوبها باستمرار.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى جزءً من الكتاب المقدس والخاص بمعجزة عرس قانا الجليل، موضحا أن الله يمنح الإنسان باستمرار العديد من النعم ويسكبها على كل البشر.