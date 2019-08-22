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البابا تواضروس يستقبل سفير غينيا الاستوائية بالكاتدرائية المرقسية

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:34 م
البابا تواضروس يستقبل سفير غينيا الاستوائية بالكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس يستقبل سفير غينيا الاستوائية بالكاتدرائية المرقسية
كتبت سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الخميس، ستاكيو نسينج إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده بالقاهرة.
 
كان البابا تواضروس الثانى قد قدم مساء أمس التهنئة للأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، لافتا إلى أن القديسة مريم العذراء محبوبة جدا ونطوبها باستمرار. 
 
وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى جزءً من الكتاب المقدس والخاص بمعجزة عرس قانا الجليل، موضحا أن الله يمنح الإنسان باستمرار العديد من النعم ويسكبها على كل البشر. 
 
وتحدث البابا تواضروس حول مفهوم "الشفقة" وهى لها الكثير من المعانى والإحساس بالآخر، وهو ما قامت به السيدة العذراء أثناء حضورها "عرس قانا الجليل" عندما طلبت من السيد المسيح أن يصنع معجزة حتى لا يقع أصحاب العرس فى حرج أمام المدعوين.

 


البابا تواضروس

سفير غينيا الاستوائية

الكاتدرائية تواضروس

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