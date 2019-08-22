سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 06:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاقتصاد يكتوى بنيران السياسة.. "تايم" تحذر: الحروب التجارية عواقبها وخيمة

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:35 م
الاقتصاد يكتوى بنيران السياسة.. "تايم" تحذر: الحروب التجارية عواقبها وخيمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن الهزة التى تحدث فى الاقتصاد العالمى والتى تثير مخاوف من حدوث ركود، سببها التقلبات السياسية التى يشهدها المجتمع الدولى مؤخراً، مؤكدة أن الحروب التجارية سيكون لها عواقب وخيمة.

 

وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إلى أن إشارات التحذير الاقتصادية تومض باللون الأصفر، ففى ألمانيا وبريطانيا والبرازيل والمكسيك، توقف النمو، وفى اليابان أصبحت الثقة فى قطاع الأعمال سلبية للمرة الأولى منذ عام 2013، وينمو الناتج الصناعى الصينى بأبطأ وتيرة له منذ 17 عاما، بينما يراقب الاقتصاديون الأمريكيون احتمالات الركود.

 

إلا أن المجلة ترى أن حالة عدم اليقين الحقيقية تأتى من أكبر زيادة منذ عقود فى التقلبات السياسية ذات الصلة بالأسواق. فتدور المعارك التجارية ذات الدوافع السياسية بين البلدان التى تشكل نصف الاقتصاد العالمى، من الولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية واليابان. والأكثر إثارة للقلق لبعض هذه المعارك السياسية المدمرة للاقتصاد هو استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتى لا يبدو أنها تهدأ فى أى وقت قريب.

 

ويريد الرئيس دونالد ترامب تجنب أى ظهور لتنازل فى هذه المعركة، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس الصينى شى جينبينج الذى يجب عليه أن يبدى قوة فى المواجهة المتزايدة مع الاحتجاجات فى نيويورك.

 

وهناك مصادر أخرى للمأزق الاقتصادى الذى سببته السياسة، فقد أشار صندوق النقد الدولى فى يوليو أن التعافى المتوقع فى الركود فى الفترة بين 2019 و2020 فى الأسواق الناشئة والدول النامية يعتمد على حجم نتائج النمو فى الدول التى يواجه اقتصادها ضغوطا مثل الأرجنتين وتركيا وإيران وفنزويلا ، ومن ثم فإنه يخضع لحالة من عدم الشكوك.

 

 


الاقتصاد العالمى

الحرب التجارية

الولايات المتحدة

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يؤكد أنه الشخص المناسب لمواجهة الصين تجاريا

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:16 ص

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:14 ص

الحرب التجارية تضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية.. رئيس آبل يعرب للرئيس الأمريكى عن قلقه من خسارة مزايا تنافسية لصالح سامسونج بسبب التعريفة.. وتقارير: تيم كوك التقى ترامب 5 مرات منذ 2018 فى محاولة لإبقائه فى صفه

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:00 ص

كيف تتجنب مصر الحرب التجارية العالمية؟..محسن عادل يجيب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:00 م

"س وج".. لماذا تعتمد أوروبا على اقتصاد ألمانيا؟.. صحيفة: تباطؤ الاقتصاد الألمانى يؤثر على الدول الأوروبية.. الإجراءات الحمائية الأمريكية والحرب التجارية مع الصين وملف بريكست أهم أسباب التراجع

السبت، 17 أغسطس 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة