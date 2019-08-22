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الاستئناف: نقل مقار 8 دوائر أسرة بالمحكمة منعا لتكدس القضايا

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:26 م
الاستئناف: نقل مقار 8 دوائر أسرة بالمحكمة منعا لتكدس القضايا المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على قرار المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعديل مقار انعقاد 8 دوائر أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارا من دور أغسطس الحالي.

 

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام 93 و 125 و 132 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسى بدار القضاء العالى بدلا من المقر الحالى بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

 


محكمة استئناف القاهرة

نقل دوائر محكمة الأسرة

تكدس القضايا

وزير العدل يوافق على نقل دوائر للأسرة

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