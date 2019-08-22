الاستئناف: نقل مقار 8 دوائر أسرة بالمحكمة منعا لتكدس القضايا

وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على قرار المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعديل مقار انعقاد 8 دوائر أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارا من دور أغسطس الحالي.

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام 93 و 125 و 132 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسى بدار القضاء العالى بدلا من المقر الحالى بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.