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الإتحاد الإفريقى يعتمد ملف ترشح كينيا لعضوية مجلس الأمن الدولى

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:09 م
الإتحاد الإفريقى يعتمد ملف ترشح كينيا لعضوية مجلس الأمن الدولى رئيس مفوضية الاتحاد االفريقى
كتبت – هناء أبو العز

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ذكرت وزارة الخارجية الكينية، اليوم فى بيان لها،  أن الاتحاد الإفريقي اعتمد ملف ترشح كينيا للحصول على مقعد غير دائم العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 
وتفوقت كينيا بفارق كبير على جيبوتي لتأمين تصويت الكتلة الأفريقية للحصول على معقد غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2021 إلى 2022،
واستطاعت كينيا ، خلال تقديم ترشحها أن تنال ثقة دول الاتحاد الأفريقي بأغلبية 37 صوتًا مقابل 13 صوتًا لجيبوتي، فيما يعني أنها أصبحت المرشح الوحيد لأفريقيا، ورحبت الخارجية الكينية بالثقة التى أولتها لها الدول الأفريقية وقال بيان صادر عن وزيرة الخارجية، مونيكا جمعة، إن بلادها تشكر دول الاتحاد الأفريقي التي أيدت ترشيح كينيا لتمثيل القارة في مجلس الأمن الدولي.
 

افريقيا

مجلس الامن

الاتحاد الافريقى

كينيا

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