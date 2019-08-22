سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 02:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:33 م
الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمعدل درجة أو درجتين، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل لـ 36 درجة يوم غدا الجمعة طقس "الويك إند" .

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعى لها بمقدار درجة أو درجتين خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن نسب الرطوبة ستعاود فى ارتفاعها لتصل بالعاصمة لـ 80% .

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هدوء نشاط الرياح يزيد احساسنا من ارتفاع نسب الرطوبة، محذر المسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا المواطنين الابتعاد عن الأماكن المغلقة والأماكن سيئة التهوية لارتفاع نسب الرطوبة .

 

 

 


الارصاد

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الجو

درجات الحراره

اليوم السابع بلس

طقس الغد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:22 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:00 ص

الأرصاد تكشف نسب الرطوبة ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:25 م

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:21 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة