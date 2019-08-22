الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمعدل درجة أو درجتين، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل لـ 36 درجة يوم غدا الجمعة طقس "الويك إند" .

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعى لها بمقدار درجة أو درجتين خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن نسب الرطوبة ستعاود فى ارتفاعها لتصل بالعاصمة لـ 80% .

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هدوء نشاط الرياح يزيد احساسنا من ارتفاع نسب الرطوبة، محذر المسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا المواطنين الابتعاد عن الأماكن المغلقة والأماكن سيئة التهوية لارتفاع نسب الرطوبة .