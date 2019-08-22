سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 02:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعرف مميزات عملية تكميم المعدة في إنقاص الوزن.. من الدكتور أحمد السبكي

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:33 م
اعرف مميزات عملية تكميم المعدة في إنقاص الوزن.. من الدكتور أحمد السبكي الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عملية تكميم المعدة تعتبر من اقوى جراحات السمنة والتي تناسب معظم المرضى خاصة من لا يعشق تناول الحلوى، ولعملية تكميم المعدة العديد من المميزات في إنقاص الوزن بأمان وبدون مضاعفات.

استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، أوضح من خلال التقرير التالي مميزات عملية تكميم المعدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع" إن عملية تكميم المعدة تعتبر من افضل العمليات التي اثبتت كفاءة في العشر سنوات الاخيرة، لأنها عملية بسيطة يتم اجراءها بالمنظار و ليس لها اي مضاعفات او مخاوف من الممكن ان تتسبب في اي قلق، فقط تحتاج الي مهارة جراح وخبرته وطريقته في اجراء العملية.

4 مميزات لعملية تكميم المعدة
4 مميزات لعملية تكميم المعدة

 

* اهمية خبرة الجراح في اجراء تكميم المعدة:
 

وأشار إلي إنه على الرغم من انها لها مسمى واحد وهو تكميم المعدة الا انه ليس كل الجراحين يقومون بإجراءاها بنفس الطريقة، لافتاً إن طريقة اجراء العملية يتوقف عليها مقدار نزول وزن المريض ومقدار تناوله للطعام، ويتوقف عليها ايضا مقدار تناوله للفيتامينات أو عدم تناولها على الإطلاق، والطريقة الصحيحة لإجراء العملية تمنح المريض جميع مميزاتها بدون مضاعفات .

واستطرد الدكتور السبكي حديثه عن مميزات عملية تكميم المعدة مؤكداً ان الادوات المستخدمة ايضا في اجراء تلك العملية لها أنواع مختلفة فهناك ادوات أصلية أمريكية الصنع تضمن نتيجة 100%، بدون مضاعفات وبدون تسريب وبدون نزيف وبدون ضيق في جزء في المعدة، وهناك ادوات غير جيدة وليست اصلية، وهناك ايضا ادوات اصلية ولكن يعاد استخدمها اكثر من مرة، والتي تتسبب في نقل العدوى ولا تعمل بشكل جيد وتتسبب في مشاكل كثيرة .

5 معلومات هامة عن اجراء عملية التحويل المصغر للمعدة
5 معلومات هامة عن اجراء عملية التحويل المصغر للمعدة

 

*معلومات عن اجراء عملية تكميم المعدة:
 

أفاد الدكتور أحمد السبكي إن العملية مدتها 30 دقيقة فقط تحتاج يوم ونصف في المستشفى ويوم راحة وبعدها يزاول المريض عمله ولا يحتاج لراحة تماما، وسيحتاج شهر من النظام التدريجي في الطعام يبدأ بسوائل ويليها المسلوق وبعد ذلك يتناول ما يحلو له من طعام، ولا يوجد احساس بالألم لانه يتم التعامل مع جهاز PCA، والذي يسكن الالم عن طريق تحكم المريض بنفسه في الجرعات وبالتالي يتم التحكم في الالم، العملية آمنه وسهلة بدون مضاعفات بشرط اختيار الجراح وتطبيق المعايير السليمة.
ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك"

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

 

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

 

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- مول الدون تاون الشيخ زايد الدور الاول وحدة ١٠٢

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

2للتواصل-احمد-السبكي
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


الدكتور أحمد السبكي

السمنة

السكر

تكميم المعدة

الالم

المريض

المستشفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة