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استعدادات خاصة لزيارة مدير منظمة الصحة العالمية لغرفة عمليات 100 مليون صحة

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:33 م
استعدادات خاصة لزيارة مدير منظمة الصحة العالمية لغرفة عمليات 100 مليون صحة تادروس أدهانوم"مدير منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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شهدت وزارة الصحة والسكان استعدادات مكثفة لزيارة  تادروس أدهانوم"مدير منظمة الصحة العالمية لمقر ديوان عام الوزارة وكذلك غرفة عمليات قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة لإطلاع مدير المنظمة على تفاصيل المبادرات الرئاسية واليات تنفيذها.
 
ويستقبل مدير منظمة الصحة العالمية التى يزور مصر لأول مرة قيادات الوزارة والمسؤلين عن المشروعات القومية وخاصة مبادرات الإصلاح الصحى التى شهدت اشادات عالمية خلال الفترة الماضية.
 
ويجرى مدير منظمة الصحة العالمية جولة بمركز تعليم وتدريب الأطباء بالإضافة الى زيارة لغرفة همليات قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة بالإضافة لعرفة عمليات 100 مليون صحة وقواعد البيانات الطبية التى تم تجهيزها كناتج لمبادرات الإصلاح الصحى خلال الفترة الأخيرة.
 
وينطلق بعد زيارة غرفة العمليات مدير منظمة الصحة العالمية إلى ديوان عام وزارة الصحة لزيارتة وغرفة عمليات الطوارئ المركزية بالوزارة وآليات عمل البرامج الصحية القومية ومردودها على الصحة فى مصر.

 


الصحة

الصحة العالمية

الاصلاح الصحى

المبادرات الرئاسية

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