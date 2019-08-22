إحباط تهريب 80 طن مجروش إطارات سيارات "نفايات خطرة"

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب 80 طن من مجروش إطارات السيارات المحظور دخولها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأسمنت كائنة بطريق (القاهرة/ السويس) الصحراوى بمحاولة تهريب كميات من "مجروش إطارات سيارات" المحظور دخولها إلى البلاد بداخل رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها "إطارات كاوتش" خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط (80 طن مجروش إطارات السيارات "نفايات خطرة" ، بقصد تهريبها للبلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البيئة لإستخدمها فى اغراض صناعية).