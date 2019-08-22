مطروح _ فريق المحافظات

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 4 أشخاص إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 4 متهمين والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.