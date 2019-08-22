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إحالة 7متهمين فى "مشاجرة الدم" بالبدشين بين عائلتى أبو ترك وأبو عبدالله للجنايات

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:27 م
إحالة 7متهمين فى "مشاجرة الدم" بالبدشين بين عائلتى أبو ترك وأبو عبدالله للجنايات المستشار نبيل صادق النائب العام-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، المتهمين في قضية "مشاجرة الدم" بالبدرشين بين عائلة أبو ترك وأبو عبدالله، والمتهم فيها 7 أشخاص إلى محكمة الجنايات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين استعرضها القوة ولوحا بالعنف والتهديد لترويع المجني عليهم وهم الطرف الثانى " عائلة ابو ترك  وهم المتهمين من الثالث حتى السادس وأيا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطنى تلك المنطقة، لفرض السيطرة عليهم مطلقين أعيرة نارية من سلاح نارى، وكان من شأن ذاك القاء الرعب فى أنفسهم والعباس بكريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم.
 
وأضافت أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليه عبدالهادی عثمان، وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه آبان إرتكابهم لجرائمهم محل الاتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب آثر جريمتهما السبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
 
وأكدت التحقيقات أنهم  شرعوا في قتل المجني عليه عثمان منصور، وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه أبان إرتكابهم لجرمهم محل الأتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي الا أنه قد خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
 
شرعا فى قتل المجنى عليه سالم شتات أبوبكر وذلك بان أطلقوا أعيرة نارية صوبه أبان إرتكابهم لجرمهم محل الأتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي والتي تخلف لدية من جرائها نسبة عجز تقدر بنحو عشرون بالمائة الا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج. شرعا في قتل المجني عليه  مبارك سلامة عزالعرب وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه أبان إرتكابهم لجرمهم محل الأتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي الا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .
 
وذكرت التحقيقات أنهم ستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجنى عليهم وهم الطرف الأول " عائلة أبوعبد الله " وهم المتهمين الأول والثاني وأيا  من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطنى تلك المنطقة لفرض السطوة عليهم مطلقين أعيرة نارية من سلاح نارى ( أت وصفه )، وكان من شان ذلك القاء الرعب فى أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم .
 
كما قتلوا عمدا المجنى عليها رضا عيد عاشور بغیر سبق أصرار أو ترصد بأن أطلقوا أعيرة نارية حال ارتكابهم لجرمهم محل الأتهامين السابقين أصاب أحدها المجني عليها سالفة الذكر فأحدث أصابتها التي أودت بحياتها غير عابئين بالأرواح والممتلكات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحدثوا عمدا بالمجنى عليه أحمد مجدى محمد إسماعيل الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أدء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما  وحازوا وأحرزا اسلحة نارية مششخنه " بنادق الية .  
 
 

احالة 7 متهمين

محاكمة جنائية

النائب العام

قضية قتل

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