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أول صورة للمتهمين بالتعدى على "معاق الشرقية" بعد القبض عليهم

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:36 ص
أول صورة للمتهمين بالتعدى على "معاق الشرقية" بعد القبض عليهم المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

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ينشر "اليوم السابع" صورة المتهمين  في واقعة التعدى على شاب "من ذوى الإحتياجات الخاصة" داخل محل حلاقة بالشرقية بعد القبض عليهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
 
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المتهمون بالاعتداء على ذو الاحتياجات الخاصة
 
ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب (من ذوى الإعاقة) بالضرب داخل محل حلاقة.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه ومرتكبى الواقعة.
 
وتوصلت الجهود إلى قيام ( مالك محل حلاقة، عاملين، حلاق، ميكانيكى - جميعهم مقيمين بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية) بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل بمقهى -  مقيم بذات الناحية ) داخل المحل الخاص بالأول وتصوير الواقعة بمعرفة (كهربائى) ونشر الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك).
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتعدى على الضحية لإتهام الأول ( مالك محل الحلاقة ) له بسرقة سماعات مركبة توك توك خاص به وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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