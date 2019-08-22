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أمن الإسكندرية يكشف غموض قتل مندوب شركة نقل

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:04 م
أمن الإسكندرية يكشف غموض قتل مندوب شركة نقل مديرية أمن الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى كشف غموض مقتل مندوب بإحدى شركات النقل بالإسكندرية، وضبط مرتكب الواقعة.

البداية تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من "إحدى السيدات - مُقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك" بغياب زوجها "مندوب بإحدى شركات النقل- مُقيم بذات العنوان" حال توجهه للعمل وما قررته زوجته بأنه كان فى طريقه لمقابلة أحد الأشخاص "عامل بشركة خاصة- مُقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك".
فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه للشقة محل إقامته بدائرة القسم بزعم تغيير عملات أجنبية بأخرى وطنية ، ولدى محاولته مغافلة المجنى عليه والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ، حدثت بينهما مشاجرة قام على آثرها بالإعتداء عليه مستخدماً سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وإستولى على ما بحوزته من مبالغ مالية ، ثم قام عقب ذلك بنقل جثته إلى الشقة المقابلة لشقته "تحت الإنشاء" ، وإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها بها ،بإستهداف الشقة المشار إليها تم العثور على جثة المجنى عليه "المبلغ بغيابه" كما تم العثور على مبالغ مالية قدرها "495 ألف جنيه مصرى ، 1200 يورو ، 300 دولار ، 300 دينار كويتى ، 1700 درهم إماراتى ، 5400 ريال سعودى" ، جواز سفر ، "بعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليه".
 
بمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

 


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