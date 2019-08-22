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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تراجع معايير إعفاء غير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تراجع معايير إعفاء غير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى التأمين الصحى الجديد - بورسعيد
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

الحكومة تراجع معايير إعفاء غير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى

مدير "الصحة العالمية": 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها بالعالم

السيسى يوجه باستخدام أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ الانتقال للعاصمة الإدارية

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تعلن غلق موسم توريد القمح المحلى للعام الحالى

رئيس بعثة حج التضامن يتفقد لجان المطارات للتأكد من تيسير إجراءات عودة الحجاج

عودة 5 آلاف حاج من أعضاء الجمعيات إلى أرض الوطن حتى الآن

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" استقبلت 73 ألف حاج مصرى

مدير عام منظمة الصحة العالمية يزور مصر غدا لأول مرة

التعليم ترصد 4 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان الجبر والهندسة للثانوية دور ثان

الأحد المقبل آخر موعد للتقدم بوظائف فى المدارس المصرية اليابانية للعام الجديد

تنسيق 2019.. تعرف على قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات

قرار وزارى بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

التعليم العالى: 130 ألف طالب سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية

"الهجرة" تتابع حالة مواطن مصرى بأحد مستشفيات جنوب إفريقيا

القوى العاملة تنهى غدا قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج برواتب ومزايا مجزية

الزراعة: استكمال حصص الأسمدة للزراعات الصيفية والشركات تلتزم بالتوريد

الزراعة: تحصين 483 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوم

 

 


الحكومه

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى

التامين الصحى الجديد

غير القادرين

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