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وفاة سياسى نمساوى معروف إثر أزمة قلبية خلال إجازته فى كرواتيا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:03 ص
وفاة سياسى نمساوى معروف إثر أزمة قلبية خلال إجازته فى كرواتيا القيادى بالحزب الاشتراكى النمساوى رودولف هوندستورفر
أ ش أ

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لقي رودولف هوندستورفر القيادى بالحزب الاشتراكى النمساوى ومرشح للرئاسة ووزير سابق، اليوم الثلاثاء، مصرعه فى حمام السباحة أثناء إجازته الصيفية فى جزيرة براو فى كرواتيا إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونعى الرئيس النمساوي ألكسندر فإن دير بيلين، رحيل هوندستورفر السياسي ووزير الشئون الاجتماعية السابق عن عمر ناهز الـ67 عاما.
وقالت زوجته كارين ريسر إنها اكتشفت جثة الوزير هوندستورفر طافية على مياه حمام السباحة عندما كانت في شرفة مكان الإقامة، لافتة إلى أن الوزير السابق كان يتمتع بصحة جيدة ولم يشكو من أية أمراض بالقلب.


النمسا

رودولف هوندستورفر

الحزب الاشتراكى النمساوى

كرواتيا

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