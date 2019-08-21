وزير السلامة الكندى: "الجهادى جاك" لن يعود إلى كندا

أ ش أ

قال وزير السلامة العامة الكندي رالف جوديل، إن بلاده لا تنوي إعادة الكندي البريطاني جاك ليتس المعروف إعلاميا "بالجهادي جاك" المحتجز في شمال سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتم القبض على جاك ليتس 24 عاما وهو مواطن بريطاني كندي من قبل القوات الكردية في سوريا عام 2017 وهو يقبع في السجن هناك.

ويأتي بيان جوديل، اليوم الأربعاء، بعد يوم من قرار بريطانيا تجريد ليتس من الجنسية البريطانية، ووضع مصيره في يد كندا.

وقال جوديل - في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" اليوم - "ليس لدينا أي التزام بتسهيل سفره، وليس لدينا أي نية لتيسير ذلك .. لقد اتخذ هذا الشخص وآخرون قرارا بترك الحدود المريحة للديمقراطية الكندية، والسفر في منتصف الطريق حول العالم لربط أنفسهم بأشد أعمال العنف والشر .. إنهم بحاجة إلى تحمل تبعات مسؤوليتهم".

وأُدين والدي جاك في سبتمبر 2015 بتمويل الإرهاب من خلال إرسال الأموال له بعد انضمامه إلى داعش ، لكن تجنبا السجن في يونيو.