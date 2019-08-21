سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير السلامة الكندى: "الجهادى جاك" لن يعود إلى كندا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:00 م
وزير السلامة الكندى: "الجهادى جاك" لن يعود إلى كندا جاك ليتس ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال وزير السلامة العامة الكندي رالف جوديل، إن بلاده لا تنوي إعادة الكندي البريطاني جاك ليتس المعروف إعلاميا "بالجهادي جاك" المحتجز في شمال سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
وتم القبض على جاك ليتس 24 عاما وهو مواطن بريطاني كندي من قبل القوات الكردية في سوريا عام 2017 وهو يقبع في السجن هناك.
ويأتي بيان جوديل، اليوم الأربعاء، بعد يوم من قرار بريطانيا تجريد ليتس من الجنسية البريطانية، ووضع مصيره في يد كندا.
 
وقال جوديل - في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" اليوم - "ليس لدينا أي التزام بتسهيل سفره، وليس لدينا أي نية لتيسير ذلك .. لقد اتخذ هذا الشخص وآخرون قرارا بترك الحدود المريحة للديمقراطية الكندية، والسفر في منتصف الطريق حول العالم لربط أنفسهم بأشد أعمال العنف والشر .. إنهم بحاجة إلى تحمل تبعات مسؤوليتهم".
 
وأُدين والدي جاك في سبتمبر 2015 بتمويل الإرهاب من خلال إرسال الأموال له بعد انضمامه إلى داعش ، لكن تجنبا السجن في يونيو.

كندا

رالف جوديل

جاك ليتس

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

شاهد.. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة