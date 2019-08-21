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وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:11 ص
وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الثلاثاء اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور نائب الوزير لشئون الجامعات، ونائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ود.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع أشار الوزير إلى المشروعات التي تم عرضها في عيد العلم، لافتًا إلى أنه تم تقديم صورة واضحة عن تلك المشروعات للمجتمع، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، وسرعة الانتهاء منها بما يتفق مع الجدول الزمني الذي تم وضعه.

وطالببإعداد ملف تفصيلي حول تجهيزات مباني جامعات المنصورة الجديدة، والعلمين، وسلمان، والجلالة، لافتًا إلى متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسير العمل داخل هذه المشروعات.

خلال الاجتماع تم مناقشة حجم الإنجاز الذي تم في الجامعات التكنولوجية الجديدة والاستعدادات لبدء الدراسة بها في العام الجامعى الجديد، وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية هي تجربة جديدة على المجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة جاهزيتها بشكل متميز مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل بالمبنى الجديد المقرر نقل الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية إليه بالقاهرة الجديدة.

 

 

 


التعليم العالى

لجنة المشروعات القومية

الاعلى للجامعات

الجامعات الجديدة

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