سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وتسوية الحالات الوظيفية..

وزارة العدل تفحص طلبات الموظفين الراغبين فى الندب لإدارات غير المعيينين بها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:49 م
وزارة العدل تفحص طلبات الموظفين الراغبين فى الندب لإدارات غير المعيينين بها وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من موظفين المحاكم والديوان العام والشهر العقارى الرغبين فى الندب وتجديد الندب فى بعض الإدارة الأخرى غير المعينين بها، والتى سيتم الانتهاء منها والبت فيها خلال شهر سبتمبر القادم، وقبل بداية العام القضائى الجديد المحدد مع بداية أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تلقت طلبات الموظفين الراغبين فى التنقلات خلال الفترة الماضية والتى تم تجميعها حيث تقدم ما يقرب من 190 موظفا فى المحاكم والديوان العام والشهر العقارى بطلبات إلى الوزارة لندبهم فى إدارات غير المعينين بها و60 آخرين يرغبون فى التجديد لهم فى الإدارات المنتدبين فيها.

وأضافت المصادر أن لجنة شئون العاملين للمحاكم الإبتدائية تلقت أيضا طلبات التسوية الحالة الوظيفية بالنسبة للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة.

وأشارت المصادر، أن الوزارة تقوم حاليا بفحص جميع الطلبات للبت فيها خلال الشهر القادم واعتمادها من قبل وزير العدل.


تعيينات الموظفين

ندب الموظفين لوزارة العدل

موظفين المحاكم

تسوية الحالة الوظيفية

العام القضائى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة