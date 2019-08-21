وزارة العدل تفحص طلبات الموظفين الراغبين فى الندب لإدارات غير المعيينين بها

كتب إبراهيم قاسم

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من موظفين المحاكم والديوان العام والشهر العقارى الرغبين فى الندب وتجديد الندب فى بعض الإدارة الأخرى غير المعينين بها، والتى سيتم الانتهاء منها والبت فيها خلال شهر سبتمبر القادم، وقبل بداية العام القضائى الجديد المحدد مع بداية أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تلقت طلبات الموظفين الراغبين فى التنقلات خلال الفترة الماضية والتى تم تجميعها حيث تقدم ما يقرب من 190 موظفا فى المحاكم والديوان العام والشهر العقارى بطلبات إلى الوزارة لندبهم فى إدارات غير المعينين بها و60 آخرين يرغبون فى التجديد لهم فى الإدارات المنتدبين فيها.

وأضافت المصادر أن لجنة شئون العاملين للمحاكم الإبتدائية تلقت أيضا طلبات التسوية الحالة الوظيفية بالنسبة للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة.

وأشارت المصادر، أن الوزارة تقوم حاليا بفحص جميع الطلبات للبت فيها خلال الشهر القادم واعتمادها من قبل وزير العدل.