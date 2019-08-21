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ندوة حول جرائم ختان الإناث بـ"المرأة للإرشاد والتوعية"

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:13 م
ندوة حول جرائم ختان الإناث بـ"المرأة للإرشاد والتوعية" ورشة العمل

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نظم مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية ،اليوم ورشة عمل تستهدف لرفع وعي عدد من المحامين والمحاميات من محافظات مصرية مختلفة حول جرائم ختان الإناث ، بما يشمل طبيعة تلك الممارسات والأضرار الطبية والاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على إجراء عمليات الختان، وذلك  مـــن خـلال ثلاثة محاور اساسية، يقوم المحور الأول على تعريف المشاركين بالصور المختلفة للعنف المبني على النوع الاجتماعي كمدخل للتعريف بماهيــــة جريمة ختــان الاناث وحجمها والاثار المختلفة التي تترتب عليها مع التركيز على الاضرار الطبية ، بينما يناقش المحور الثاني البعد الديني لتجريم عمليات ختان الاناث.

ورشة العمل (1)

بينما يناقش المحور الثالث، الوضع القانوني الحالي لعمليات ختان الاناث وكيف تدخل المشرع لتجريم تلك الممارسات الضارة وما هي العقوبات المقررة لجرائم ختان الاناث في قانون العقوبات المصرى ، وأكد رضا الدنبوقي المحامي والمدير التنفيذي للمركز أنه وبنهاية اليوم الاخير للورشة  سيتم عرض الأفكار الجديدة للتدخلات التي يمكن للمشاركين/ات القيام بها لمناهضة جرائم ختان الاناث في مصر، وأنسب طرق الدفوع والدفاع القانوني في مثل هذه النوعية من الجرائم كمساهمة من مركز المرأة في دعم قضايا النساء الأكثر تهميشا وعرضة للعنف الأسرى.

ورشة العمل (2)

 تأتي هذه الفاعلية في إطار الأنشطة التي ينفذها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية لدعم حقوق النساء، وحاضر فيها كلا من الدكتورة نورهان سلامة ، الشيخ ناصر عويس أحد علماء الأزهر الشريف،مصطفي محمود محام وباحث قانوني، والمحامية الحقوقية هبه عادل، وعاطف أبوالعينين المحام ببرنامج المساعدة القانونية بالمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.

ورشة العمل (3)

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