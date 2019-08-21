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موقع التنسيق ينهى حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية.. اليوم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:28 م
موقع التنسيق ينهى حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية.. اليوم مكتب التنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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ينتهى موقع التنسيق، اليوم الأربعاء، من حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية، التى بدأت 8 أغسطس الجارى وتنتهى مساء اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى لأول مرة عن أداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية.
 
الكليات التكنولوجية التى تحتاج إلى اختبارات قدرات هى الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية، إضافة إلى ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون")، فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.
 
 
 
 

موقع التنسيق

اختبارات القدرات

طلاب الشهادات الفنية

تنسيق 2019

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