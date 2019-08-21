موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل دقيق وناجح وتخفيف العبء المادى عن الأسر، ومد أكاديمية الشرطة فترة التقديم للضباط المتخصصين، ومد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا المالية والصحة، وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حالياً فى محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماعاً لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة.





صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.





عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الخارجية والرى وممثلى وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.





أعلنت أكاديمية الشرطة مد فترة قبول الطلبات للطلبة راغبى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من حملة المؤهلات العليا وليسانس الحقوق حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019 نظراً للإقبال الشديد والمتزايد للطلبة المتقدمين وتيسيراً عليهم.





أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 من شهر سبتمبر المقبل لإتاحه الفرصة لأصحاب المحلات التجارية للمشاركة فى الأوكازيون، وتقديم تخفيضات فى عروض الأسعار،ل افتا إلى أن الوزارة حريصة على انتعاش حركة المبيعات فى الأسواق، وكذلك حصول المواطنين على منتجات بأسعار منخفضة خلال فترة الأوكازيون.





أحد أركان مشروع الإسكان القومى الذى تم طرحه قبل عام 2010، كان يعتمد بشكل على طرح أراضى بأسعار مخفضة للمطورين والمستثمرين لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكانت مساحة هذه الوحدات تتراوح من 63 مترا وحتى 70 مترا، وعقب ثورة يناير توقف هذا المشروع، وأصبح هناك بديل له وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، الجارى تنفيذه حاليا ويتضمن نحو مليون وحدة سكنية، ويعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم.





أكدت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الاقتصاد المصرى أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد.





أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أعضاء المجلس، عقدوا اجتماعا طارئا اليوم لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن حوالى 20 منطقة بالمحافظة وهى" ( إسكان صف الضباط – إسكان تقسيم مكة والرجاء – إسكانات النيل بجميع حروفها – إسكانات االقاهرة بجميع حروفها - تقسيم عرب الجرعان والريان والاهالى – إسكانات إسبيكو القديم والجديد – إسكانات الوادى والعبد القديم والجديد – مساكن الاملاك 2" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى، بسبب أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مللى الضغط العالى لمحطة مياه المرج بشارع ترعة الطوارئ وذلك لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





يقول المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الجديد، إنه سيعمل على صياغة رؤية جديدة لعمل الاتحاد، عقب فوزه برئاسته فى دورة جديدة تمتد 4 سنوات، على أن يشارك كل رؤساء الغرف فى الرؤية الجديدة المرتكزة على عناصر رئيسية أهمها ضبط الأسواق الداخلية.





شهدت قرية كفر أبراش بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية ، واقعة مؤسفة، تمثلت فى قيام 6 شباب، بالاعتداء على أحد ذوى الاحتياجات الخاصة ، بالضرب داخل صالون حلاقة، وتسجيل فيديوهات له لحظة الاعتداء والضرب وهو ما أثار غضب الأهالى أسرته، مطالبين بسرعة التحقيق مع المتهمين.





قرر الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فصل عاملين بشركة النظافة بمستشفى كفر الزيات، ومجازاة الطبيب النائب الإدارى بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، فى واقعة قيام العمال بسحب مريض مصاب بالإيدز على الأرض، وطرده خارج المستشفى.





نجا فريق غزل المحلة والجهاز الإدارى للفريق من الموت المحقق على طريق دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد حدوث قطع فى سلك الفرامل الخاص بأتوبيس الفريق، أثناء التوجه إلى معسكر بالأكاديمية البحرية، وأسفر الحادث عن تصادم وانقلاب 7سيارات نتيجة تصادم الأتوبيس بهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الاسعاف.





عقد المجلس السيادى فى السودان أول اجتماع له برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد آداء أعضائه اليمين الدستورية قبل قليل، جاء ذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز الإخبارية".





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان الأربعاء وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.





ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سلسلة متاجر وولمارت رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا فى ولاية نيويورك ضد شركة تسلا تتهمها فيها بالتسبب فى ما لا يقل عن سبعة حرائق على اسطح متاجرها.





ستطلق وكالة ناسا الأمريكية مهمة للبحث عن الحياة على أحد أقمار كوكب المشترى فى غضون الـ5 سنوات المقبلة، حيث أسمت المهمة "أوروبا كليبر"، التى بدأت في مرحلة التصميم النهائية وما بعدها من بناء واختبار المركبة الفضائية وحمولتها.





من هنا مر المسيح عيسى بن مريم، وهنا جلست أمه، وهنا تحمم، منطقة صغيرة تلك التى يعتبرها المصريون مقدسة بمسطرد بئر ومغارة أقامت بها العائلة المقدسة لأيام باركوا المنطقة كلها قبل أن ينتقلوا لغيرهم.





أعلن النجم والممثل الأمريكى دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك" أو "الصخرة"، زواجه رسميا من صديقته لورين هاشيان، بعد استمرار علاقتهما بشكل غير رسمى لمدة 12 عاما منذ 2007.





زار نجوم منتخب ناشئى كرة اليد المتوج ببطولة كأس العالم بمقدونيا، مقر جريدة اليوم السابع، للاحتفال بهم بعد الحصول على اللقب التاريخى، والفوز على ألمانيا 32 / 28 فى نهائى البطولة.





قرر القاضي الأوحد بالفيفا استخراج بطاقة مؤقتة للاعب محمود كهربا للمشاركة مع ناديه البرتغالي الجديد افيس.





نقلت وسائل إعلام جزائرية أن الأسطورة الكروية الجزائرية رابح ماجر دخل في مفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكي خافييرأجيري.