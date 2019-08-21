من المستحق للمنقولات فى حالة الطلاق أوالخلع؟.. دار الإفتاء تجيب

كتبت ــ مريم بدرالدين

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال " من المستحق للمنقولات فى حالة الطلاق أو الخلع ؟"، وذلك عبر الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فيديو، إن المنقولات إذا كان متفقا عليها فى عقد الزواج أنها جزء من المهر مع الشبكة والمؤخر فتكون القائمة فى هذه الحالة جزء من المهر، وفى حال الخلع تتنازل المرأة عن المهر.

وتابع، أما فى حال الطلاق إذا كان بسبب الزوج، فللزوجة أن تأخذ المهر كاملًا وهو الشبكة والمؤخر ونفقة العدة والمتعة.