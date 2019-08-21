مقتل 5 جنود فى هجوم وسط مالى

أ ش أ

قتل خمسة جنود ماليين، اليوم الأربعاء، خلال هجوم تعرضت له دورية للجيش بالقرب من منطقة "بوني" الواقعة شرقي مدينة بومتي وسط البلاد.

وذكرت صحيفة (مالي اكتيالتي) - على موقعها الإلكتروني - أن الجنود سقطوا في كمين نصب لهم خلال دورية روتينية.. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن مصادر محلية ترجح أن تكون الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الهجوم.

ويشهد وسط وشمال مالي ارتفاعا متزايدا في عدد العمليات التي تستهدف الجيش والقوات الأممية العاملة هناك.. كما شهدت معظم دول منطقة الساحل، خلال الأيام الأخيرة، هجمات دامية كان آخرها استهداف قاعدة عسكرية أمس الأول في "كوتوغو" شمال بوركينا فاسو مما أسفر عن 24 قتيلا.