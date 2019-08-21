مصر للطيران تنقل 5700 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد اداء مناسك الحج

كتب محمود عبد الغنى

سيرت شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاجًا، من حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

ونقلت الشركة 2200 حاجًا من جدة من بينهم حجاج دولة مالى، علي متن 11 رحلة جوية ، كما نقلت 2500 حاجاً علي متن 15 رحلة من المدينة المنورة من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط وبورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.