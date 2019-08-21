"مصر للطيران" تعلن عن عودة 33 ألف حاج من الأراضى المقدسة حتى الآن

كتبت رحاب نبيل

أعلنت شركة مصر للطيران عن عودة 33 ألف حاج حتى الآن، من الأراضى المقدسة إلى القاهرة، على الجسر الجوى المخصص لعودة الحجاج عقب أداء مناسك الحج، وذلك على متن 152 رحلة جوية، بمعدل 21500 رحلة من جدة، وبمعدل 11500 رحلة من المدينة المنورة .

وتواصل مصر للطيران فى تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة، غدًا الخميس، 25 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6300 حاج بواقع 12 رحلة من جدة لنقل 2600 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالى، و13 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3700 حاجا من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة، وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغرببة والدقهلية، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.