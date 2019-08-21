مصرع شخص بعد دهسه من قبل سيارة بدون لوحات معدنية بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه أثناء وقوفه على أحد جانبى الطريق، بعد اصطدام سيارة أجرة متهورة بدون لوحات معدنية على خط الخانكة القلج بالقليوبية، وقيادته السيارة بسرعة كبيرة، مما أرداه جثة هامدة فى الحال.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير المرور بالمحافظة، بوفاة شخص إثر اصطدام سيارة بدون لوحات معدنية على خط القلج الخانكة، كان يقف على أحد جوانب الطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق للسرعة الزائدة.

ومن ناحيته قال أشرف عمارة أحد أهالى منطقة القلج بالخانكة، أن الطرق المؤدية للقرية تعانى إهمال كبير وبها كمية كبيرة من التكسير إلى جانب غياب الأكمنة المرورية بالمنطقة لسرعة ضبط تلك السيارات المخالفة التى لا تحمل لوحات معدنية وتؤدى إلى إزهاق الأرواح دون اى محاسبة.