مصدر أمنى: الشاب المتعدى عليه فى فيديو بالشرقية تنازل وأسرته عن المحضر

الشرقية- فتحية الديب

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، أن الشاب المعتدى عليه بالفيديو داخل صالون حلاقة بقرية كفر أبراش بالشرقية، قام بالتنازل عن المحضر هو ووالدته وشقيقه الأكبر، أمام النيابة العامة.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من العميد عمر رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " أحمد رضا عبد الحميد" 20 سنة صنايعى، مقيم قرية كفر إبراش مركز مشتول السوق، يتهم فيه كل أشخاص بالقرية بالتعدى بالضرب المبرح على شقيقه "مصطفي" 17 سنة معاق ذهنيا، وتصويره ونشر مقطع الفيديو على الفيس بوك، وتابع: أنه تعرض لضغوط للتنازل عن المحضر، لكنه لن يترك حق شقيقه الأصغر لأنه سبق وتم التعدى عليه من قبل، وحتى لا تتكر الواقعة مرة أخر من أخرين.

وقامت قوة أمنية من مباحث مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديرى، رئيس مباحث مشتول السوق، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط 6 من الشباب المتواجدين فى الفيديو وشاركوا فى الضرب وتصوير الواقعة، وتم إحالتهم لنيابة مشتول السوق، للتحقيق معاهم بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتمكن الرائد أحمد بنديرى، رئيس مباحث مشتول السوق، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 6 من الشباب المشتركين فى واقعة الضرب وتصوير الواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى قررت برئاسة محمد سليمان، مدير نيابة مشتول السوق، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حجز المتهمين للغد حين ورود تحريات المباحث، وعرض الشاب على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.