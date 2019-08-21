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مصادر: غدا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:00 ص
مصادر: غدا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق تنسيق - أرشيفية
كتب ــ وائل ربيعى

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كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، غدا الخميس؛ وذلك بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

 وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء أمس الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

وأعلن مكتب التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب، مضيفا أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.


تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

التعليم العالى

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