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مدير عام منظمة الصحة العالمية يزور مصر غدا لأول مرة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:27 م
مدير عام منظمة الصحة العالمية يزور مصر غدا لأول مرة "تادروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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يزور "تادروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية غدا الخميس، وزارة الصحة، فى أول زيارة له لمصر، وسيزور خلالها معهد تدريب الأطباء. 
 
كما يتفقد  "تادروس" خلال زيارته لوزارة الصحة غرفة عمليات مبادرة 100 مليون صحة وغرفة قوائم الانتظار، فى تمام الواحدة ظهرًا، ثم عقب ذلك مؤتمر صحفى لاستعراض وجهة نطره فى الجهود التى تبذلها مصر للإصلاح الصحى.
 
تم يتوجه مدير عام منظمة الصحة العالمية، لزيارة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للإطلاع على آليات إدارة المنظومة الصحية على اختلاف مشروعاتها.
 

 


الصحة

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مصر

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