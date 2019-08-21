مدير عام منظمة الصحة العالمية يزور مصر غدا لأول مرة

كما يتفقد "تادروس" خلال زيارته لوزارة الصحة غرفة عمليات مبادرة 100 مليون صحة وغرفة قوائم الانتظار، فى تمام الواحدة ظهرًا، ثم عقب ذلك مؤتمر صحفى لاستعراض وجهة نطره فى الجهود التى تبذلها مصر للإصلاح الصحى.

تم يتوجه مدير عام منظمة الصحة العالمية، لزيارة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للإطلاع على آليات إدارة المنظومة الصحية على اختلاف مشروعاتها.